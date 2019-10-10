Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в СНГ разработана с учетом цифровизации

10 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников СНГ, проект которой лидеры стран рассмотрят 11 октября на саммите в Ашхабаде, разработана с учетом происходящих процессов цифровизации. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Инициатива о подготовке декларации и ее подписании ранее была выдвинута Президентом Туркменистана. "Она сразу же получила поддержку государств СНГ. В течение двух лет велась кропотливая работа по согласованию текста декларации", - рассказал Сергей Лебедев.

Отвечая на вопрос, почему возникла необходимость в таком документе, несмотря на и так активное экономическое взаимодействие участников Содружества, исполнительный секретарь СНГ сказал: "Проходит время, и многие документы, которые регламентируют наши экономические взаимоотношения, постепенно устаревают. Появляются новые моменты в международной жизни, экономических взаимоотношениях. И эта декларация как раз актуализировала наши потребности в развитии экономических связей. Туда привнесены новые элементы. В частности, появился такой термин, как цифровизация, внедрение цифровой экономики".

Таким образом, проект декларации содержит положения, актуальные для экономических взаимоотношений государств Содружества. "Она получила поддержку во всех странах СНГ. Совместно была согласована и разработана. Представители государств дополнили ее своими предложениями. Мы надеемся, что этот важный и содержательный документ будет регламентировать направления деятельности в экономическом взаимодействии на ближайшие годы", - добавил Сергей Лебедев.

На сайте Исполкома СНГ сообщается, что проект декларации лидеры стран планируют рассмотреть на заседании в широком формате. "Проект представляет собой систему согласованных государствами - участниками СНГ подходов к общим целям, задачам и приоритетным направлениям социально-экономического развития для расширения и углубления межгосударственных экономических отношений, обеспечения устойчивого развития, экономической безопасности, расширения научно-технического и инновационного сотрудничества как основы для создания совместной конкурентоспособной продукции, укрепления позиций стран Содружества в мировой экономике, повышения благосостояния и качества жизни населения", - информирует официальный сайт.-0-