Делегация "Белнефтехима" проведет в Казахстане переговоры по поставкам нефти

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация концерна "Белнефтехим" сегодня проведет в Казахстане переговоры по поставкам нефти в Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"Делегация "Белнефтехима" во главе с заместителем председателя концерна Андреем Бунаковым находится в Казахстане, где пройдут переговоры по поставкам нефти", - сообщили в пресс-службе.

На подписание соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов с Казахстаном уполномочен первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. В пресс-службе правительства пояснили, что пока отрабатываются детали соглашения, первый вице-премьер в сегодняшних переговорах участие не принимает.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сообщал, что Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. По его словам, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.-0-

Дмитрий Крутой уполномочен на подписание соглашения по нефти с Казахстаном Дмитрий Крутой уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.