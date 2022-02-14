Деловые круги Беларуси и Брянской области заинтересованы в развитии промкооперации

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деловые круги Беларуси и Брянской области заинтересованы в развитии промышленной кооперации. Об этом шла речь на форуме предпринимателей Брянской области и регионов Беларуси "Содружество-2022", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Витебского отделения БелТПП.

"На мероприятии руководители региональных торгово-промышленных палат России и отделений БелТПП с участием более 60 представителей деловых кругов и бизнес-ассоциаций ознакомились с инвестиционным потенциалом и возможностями российско-белорусских приграничных регионов, рассмотрели вопросы промышленной кооперации в рамках интеграции", - рассказали в БелТПП.

Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Витебского отделения палаты Андрей Розновский выступил на форуме с презентацией промышленного потенциала Оршанского района Витебской области как территории опережающего социально-экономического развития, подтвердил готовность оказывать содействие в установлении контактов для промышленной кооперации, сотрудничества с бизнесом региона.

"Выступающие отметили положительную динамику интеграционных процессов и важность расширения российско-белорусских отношений в сфере промышленной кооперации. Участники поделились информацией о системных мерах поддержки промышленных кооперационных проектов, обсудили состояние взаимной торговли и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Брянской области с регионами Беларуси", - добавили в Витебском отделении БелТПП.-0-