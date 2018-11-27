Деловые круги Беларуси примут участие в контактно-кооперационной бирже в Ростове-на-Дону

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Рабочий визит представителей деловых кругов Беларуси в Ростовскую область пройдет 27-28 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела внешнеэкономического сотрудничества Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Дмитрий Печко.

Договоренность о проведении бизнес-встречи была достигнута на V Форуме регионов Беларуси и России. Деловой визит организован Брестским отделением БелТПП совместно с отделением посольства Беларуси в Ростове-на-Дону, правительством и торгово-промышленной палатой Ростовской области. Целью мероприятия является продвижение продукции белорусских предприятий на российский рынок, укрепление межрегионального торгово-экономического сотрудничества, установление новых деловых контактов.

В состав белорусской делегации вошли представители МТЗ-холдинга, ОАО "Гомсельмаш", "Амкодор", руководители Минского маргаринового, Витебского маслоэкстракционного заводов. В Ростов также отправились директора ООО "БеловежХимПром" из Пружан, которое специализируется на производстве микроудобрений и кормовых добавок, ОАО "Инвет" из Витебской области, где производят изделия из полимерных материалов для различных отраслей. Всего представлено около десятка компаний.

Программой мероприятия предусмотрены встречи с руководством и специалистами Министерств сельского хозяйства и продовольствия, строительства и ЖКХ Ростовской области, посещение предприятий и проведение переговоров. На 28 ноября запланирована контактно-кооперационная биржа с представителями деловых кругов Ростовской области. Ожидается, что бизнес-форум соберет около 60 участников с двух сторон.-0-