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05 августа 2021, 12:58

Денежно-полевые условия: на чем и сколько зарабатывают сейчас аграрии

Василий Афанасьевич – человек в Беларуси известный. Непререкаемый авторитет среди аграриев. Оно и неудивительно: СПК имени Деньщикова, где он председательствует более 40 лет, – одно из самых успешных в стране.

Недавно Василий Свирид стал лауреатом бизнес-конкурса «Человек дела-2021» в номинации «За активное содействие развитию агросектора Беларуси». Глава современного сельхозпредприятия – это не только кладезь традиционных агротехнических знаний. Он должен первым узнавать мировые ноу-хау зоотехнии, ветеринарии. И обязательно оставаться упешным топ-менеджером. Всем этим требованиям руководитель СПК имени Деньщикова отвечает.

Не подведи, небесная канцелярия!

Со знаменитым председателем Гродненщины мы встретились на краю поля озимой пшеницы, уходящего далеко за горизонт. Битва за урожай в этот день и час развернулась именно здесь. На поле площадью 80 га шел второй день уборки.

Светило солнце, по небу плыли облака-барашки, дул легкий ветерок. С небольшой возвышенности были видны десятки гектаров угодий хозяйства. Четко, размеренно, один за другим по полю шли пять комбайнов – три красных гомсельмашевских «Палесся», два немецких Claas/Lexion. Методично захватывая созревшие колосья, они заполняли свои бункеры спелым зерном, оставляя за собой аккуратные «полотна» золотистой соломы. У одного из комбайнов зажигается красный, что означает: бункер полный. Он катит к краю поля, к нему тут же подъезжает грузовик. И полилось в кузов спелое зерно урожая-2021!

Председатель провел блиц-совещание с бригадиром, агрономом, пожал руку механизаторам, которые на время заглушили моторы комбайнов и направились на обед: как раз подоспела «полевая кухня», под которую в хозяйстве оборудовано целых три автомобиля. И только потом Василий Афанасьевич дал нам интервью. Начали с разговора о главном в страду – погоде. В эту пору интерес к ней не праздный. Еще несколько дней назад по местности прокатилась такая гроза с ливнем и градом, что не приведи Господь!

– Очень боялись за урожай: в одночасье земля стала черной, град лежал на ней белым верхом, – вспоминает председатель, и на его лицо набегает тень. – Да, в этом году погодные условия непростые. Очень холодная весна. Затем пошли дожди. Потом вот засуха, которая завершилась ливнем с градом. Как говорится, то зальет, то высушит. Хорошо бы медленный дождь, чтобы земля впитывала влагу – было бы намного больше толка и пользы. Но мы довольны тем, что есть.

Сегодня вот тепло, не слишком жарко. Да и ветерок дает механизаторам работать с комфортом. Хотя в кабине каждого комбайна установлен кондиционер.

– Все же урожай вырастили неплохой, – Василий Афанасьевич облегченно вздыхает: – Вот и озимая пшеница, которая занимает самые большие площади, 1240 гектаров, уродила неплохо – 90 ц/га! Думаю, не меньше, чем в прошлом году, намолотим!

Руководитель хозяйства рассказал о том, что уборка зерновых идет уже несколько дней. Первыми сжали озимый ячмень. Его в СПК 300 га.

– Эта культура заслуживает особого внимания и имеет хорошие перспективы, так как рано созревает! – отмечает собеседник.

Созрело все и сразу

Наш приезд пришелся на самый напряженный период.

Шла уборка зерновых – рапса, сенажа, ворошение сена. Готовиться к этим горячим денькам в СПК имени Деньщикова начали не с весны. И хотя встретили страду-2021 в полной боевой готовности – проверили каждый узел комбайнов, осмотрели и подкрутили-подладили все, до последней гайки, – руководству приходилось грамотно расставлять приоритеты!

– На сенаже задействовано двое механизаторов, которые должны молотить зерновые, но приходится выбирать. Нам очень нужен качественный сенаж из люцерны. А она в таких погодных условиях выросла неплохая. Короче, все сбежалось в одно. Если в прежние годы сенажом занимались между вторым и третьим укосом трав, то теперь приходилось искать механизаторов и для уборки зерновых, и для заготовки сенажа, и много для чего еще. Ведь созрели не только озимая пшеница, яровой ячмень, но и фуражный горох, которого в СПК немало: 350 га! В 2020 году его заготовили 1,5 тыс. тонны. Для крупного рогатого скота это очень важный, богатый белком корм: не будет в рационе белка – не будет и молока. Растениеводство главным образом работает на то, чтобы обеспечить животноводство кормами: фуражным зерном, силосом, сеном. Вся работа нацелена на это! – отмечает председатель СПК.

И у такой стратегии есть достойный результат. Средний удой на корову за первое полугодие в СПК имени Деньщикова составил 6058 кг. Хотя сильная жара негативно сказалась на удоях, в хозяйстве рассчитывают к концу года подойти к 12 тыс. килограммов молока на одну корову.

Горошек. Практика замещения

Пока комбайны убирали зерно, по дороге на Гродно мимо нас проезжали груженные сельхозпродукций автомобили СПК. На одном из них везли зеленый горошек – на Гродненский консервный завод. В день до пяти заполненных им доверху машин отправляли аграрии! Вот оно – импортозамещение в деле!

Выходит, значительная доля зеленого консервированного горошка, без которого не обходится ни одна хозяйка, выращена на полях СПК имени Деньщикова! Только в 2020-м хозяйство сдало 211 тонн горошка, а на время нашего приезда – уже 300 тонн. Обещали консервщикам еще 200 тонн – урожай удался хороший. Василий Афанасьевич о горошке знает все.

– Сегодня в наших магазинах его уже нет. Согласно прогнозам, в Германии и Венгрии, где больше всего выращивают эту культуру, в нынешнем году она окажется в дефиците, – рассуждает Василий Афанасьевич. – Чтобы получать качественный продукт на столе, нужно, чтобы урожай не перезревал. К сожалению, наши переработчики с трудом справляются.

Но консервщики не сдаются, стараются. Они рады тому, что сельчане дают им заработать, а потребителям – надежду купить в магазине более дешевый и качественный отечественный продукт.

Когда мы обсуждали пути-дороги белорусского горошка, Василию Свириду позвонил Глущенко Виталий, директор Гродненского консервного, – благодарил за качественную продукцию и своевременные поставки.

Вместе с тем, как оказалось, эта культура – не слишком прибыльная статья для аграриев. СПК имени Деньщикова в 2020 году получило 8 тысяч рублей прибыли – со 100 гектаров! Раньше горошком занимались соседние хозяйства, теперь вот, кроме СПК имени Деньщикова, в регионе отказываются его высевать. Если горошек – имортозамещающий продукт, то государству нужно повысить экономическую заинтересованность производителя, поддержать того, кто выращивает особо ценные для продовольственной безопасности страны культуры. Если закончится энтузиазм аграриев из СПК имени Деньщикова, будем, как и раньше, закупать импортный?

Рапс и сахар на весах выгоды

Во время командировки в СПК имени Деньщикова мы побывали и на зерносушильном комплексе предприятия, где шла заготовка «черного золота» – семян рапса.

– Рапс всегда был самой выгодной культурой, обеспечивающей животноводство белком, и к тому же к продаже выгодной. Однако мы не очень довольны тем, что у нас его забирают: в этом году сдали государству 740 тонн маслосемян рапса. В результате два месяца ощущали проблемы с белковым сырьем для скота.

Есть вопросы у аграриев и к другой товарной культуре – сахарной свекле, вернее, к формированию закупочной цены.

– В 2015 году закупочная цена была 55 руб./ц, в 2020–м – 56 руб./ц, в то время как дорожали и горюче-смазочные материалы, удобрения, семена и все остальное значительно поднялось, – говорит Василий Свирид. – В результате СПК в 2020 году сдало 54 тысячи тонн свеклы, и каждая тонна принесла только 3 рубля прибыли.

Кто сейчас готов работать при 6%-й рентабельности за 3 руб­ля прибыли? А ведь есть еще хозяйства, которые понесли убытки.

Хорошо, что сейчас подняли цену. Хозяйство рассчитывает сработать с лучшей рентабельностью и прибылью. Вместе с тем, если ранее здесь выращивали 950 га этой культуры, в нынешнем году – 600 га.

– Вот вы пишете, что сахар продают с убытками для страны. Если столько сахара не нужно – давайте вырастим свеклы столько, сколько требуется. Станет выгодно –не проблема увеличить посевы.

С таким доводом трудно не согласиться.

Луцковляны задают тон

В любой ситуации Василий Свирид старается оставаться оптимистом.

– Решая стоящие задачи, подходить ко всему нужно творчески и философски, – говорит Василий Афанасьевич. –

Получается? В основном да. Хочешь не хочешь, а приходится находить выход из любого положения! Лишь бы как работать – не в моем характере! Если ничего не получить от своих трудов ни хозяйству ни людям, зачем тогда работать?

В этом весь руководитель СПК имени Деньщикова Василий Свирд – человек слова и дела, максималист по жизни, грамотный, требовательный руководитель, хорошо разбирающийся в людях человек. Сам всю жизнь учится и заставляет изучать новые технологии, знакомится с новинками избранных отраслей специалистов хозяйства.

За день Василий Афанасьевич успевает, кажется, сделать все возможное и невозможное. Председательский автомобиль за день объезжает все производственные участки, чтобы одних проконтролировать, другим сказать доброе слово и убедиться в том, что все путем. Потому и встает каждый день в 5 утра.

А еще глава СПК – заботливый руководитель. Для него важно, чтобы в хозяйстве хорошо зарабатывали, чтобы у всех, как положено, были выходные, отпуска. И это нормально при непрерывном производстве, которым всегда было и остается сельское хозяйство.

Недавно вот построили для специалистов три четырехквартирных дома. Свое плечо сельчанам подставило и государство. 13 многодетных семей живут в коттеджной застройке у живописного озера. Их дома – одни из самых обустроенных в агрогородке Луцковляны – отапливаются электричеством. Завидуем по-хорошему.

Тамара МАРКИНА

Леонид ЩЕГЛОВ

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