Денежные переводы белорусов за рубеж в I квартале выросли на 31,9%

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусов за рубеж в первом квартале 2020 года выросли на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Общая сумма переводов из Беларуси через международные системы денежных переводов в I квартале составила $49,6 млн в эквиваленте против $37,6 млн годом ранее.

В Беларусь из-за рубежа переведено $85,7 млн - на 26,4% больше, чем в первом квартале 2020 года, когда было отправлено $67,8 млн.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $298,86 (в I квартале 2020 года - $243,76), из Беларуси - $348,71 (в I квартале 2020-го - $327,54).

Переводы через внутригосударственные системы составили Br30,281 тыс. (в I квартале прошлого года - Br60,033 тыс.). Средняя сумма одного перевода - Br244,21 против Br247,05 в аналогичном периоде 2020 года.-0-