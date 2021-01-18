18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусов за рубеж за 2020 год выросли на 11,6%, переводы в страну из-за рубежа - на 1%. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
Общая сумма переводов из Беларуси через международные системы денежных переводов составила почти $205,5 млн в эквиваленте против $184,1 млн годом ранее.
В Беларусь из-за рубежа переведено почти $320 млн, что на 1% больше, чем в 2019 году, когда было отправлено почти $316,8 млн.
Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $266,83 (в 2019-м - $270,35), из Беларуси - $384,66 (в 2019-м - $381,63).
Переводы через внутригосударственные системы составили Br211,4 тыс. (в 2019 году - более Br2,7 млн). Средняя сумма одного перевода - Br261,98, она практически на уровне 2019 года.-0-