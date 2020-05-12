Депутат: гармонизация акцизов на табак создаст равные конкурентные условия на рынке ЕАЭС

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к ратификации соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств - членов ЕАЭС. Ожидается, что его реализация создаст равные конкурентные условия на евразийском рынке. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Сергей Стельмашок.

Соглашение направлено на гармонизацию (сближения) ставок акцизов на табак, который продается на территории стран ЕАЭС. "Документ определяет порядок гармонизации, в том числе ее основные принципы и меры. Она будет происходить путем установления единой индикативной ставки акцизов на табачную продукцию в размере 35 евро за 1 тыс. сигарет. Установлен пятилетний срок достижения такого уровня и возможный диапазон отклонения до 20% в меньшую или большую сторону", - рассказал депутат.

Выход на индикативную ставку предусмотрен в 2024 году. В дальнейшем Совет ЕЭК будет устанавливать ее и диапазоны отклонения каждые 5 лет. "При этом при наличии обоснованной целесообразности изменения размера индикативной ставки и диапазонов отклонения, а также в случае изменения курса национальных валют государств-членов по отношению к евро более чем на 15% Совет ЕЭК будет вправе по инициативе любой из стран ЕАЭС принять решение об изменении этих показателей", - добавил Сергей Стельмашок.

Кроме того, в соглашении прописан порядок административного сотрудничества уполномоченных органов, чтобы не допускать на таможенной территории союза продажи табака без уплаты акцизов и других косвенных налогов.

Сегодня законопроект о ратификации соглашения рассматривался на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам. Он будет вынесен на рассмотрение весенней сессии Палаты представителей.

Соглашение в декабре 2019 года подписали в Санкт-Петербурге вице-премьеры стран Евразийского экономического союза. Как информировали тогда в пресс-службе ЕЭК, существующий разрыв в ставках - основная причина растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака. Гармонизация также создает хорошие условия для увеличения объема взаимной торговли табачной продукцией, способствует равным конкурентным условиям для бизнеса и росту бюджетных поступлений от акцизов, улучшает условия для легального оборота. Введение индикативной ставки на табачную продукцию и установление пятилетнего периода ее достижения будет способствовать планированию бизнеса на среднесрочную перспективу.-0-