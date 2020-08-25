Депутат: любая забастовка на предприятии - это срыв в бездну

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая забастовка на предприятии - это срыв в бездну, заявил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Денис Карась.

"Мне как человеку, любящему свою родину, непонятно все то, что происходит сейчас в Беларуси. Будучи по работе за границей, я всегда с гордостью отмечал, что белорусская нация - это благоразумные, законопослушные, рассудительные люди, - сказал Денис Карась. - У людей могут быть разные политические взгляды. Но вопрос забастовки на предприятиях находится в плоскости трудовых отношений, а не политических. Забастовки - это не что иное, как срыв в пропасть, в бездну. Нам потом будет очень тяжело подняться. Если люди недовольны чем-то, свое недовольство нужно высказывать за столом переговоров, а не бастовать и выкрикивать непонятные лозунги".

Парламентарий подчеркнул, что те люди, которые сегодня объявляют о забастовке, не думают о последствиях. "Если сегодня вы пошли на забастовку, то завтра не получите заработную плату, потому что вы ее просто не заработали. Что вы будете объяснять своим детям, женам? Кроме того, при такой ситуации мы можем потерять рынки сбыта. Мировая экономика диктует свои условия. Там тоже идет определенная борьба, и мы должны выстоять. Как мне кажется, за всеми этими призывами к забастовкам кроется чье-то желание вытеснить нас с этих рынков и самим занять эту нишу. Белорусский бренд знают на международном рынке. Ведь это качественная продукция. И нам надо продолжать развиваться и ни в коем случае не останавливаться в своем движении", - добавил он.-0-