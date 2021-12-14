Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Президентом. Документ разработан в соответствии со ст.21 Бюджетного кодекса и подготовлен с учетом тенденций исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения этого года, а также на основании прогнозных макроэкономических показателей развития республики в следующем году.

"Законопроект определяет источники формирования доходов бюджета фонда, их объем и направления использования средств фонда, устанавливает порядок исполнения бюджета фонда, - рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина. - Доходы бюджета фонда сформированы в размере Br21,4 млрд. Темп роста по отношению к ожидаемому исполнению текущего года - 109,5%. Традиционно основным источником доходов бюджета фонда будут являться обязательные страховые взносы, которые занимают около 90% в структуре доходной части бюджета фонда".

Общая сумма поступлений страховых взносов в 2022 году предусмотрена на уровне Br19,4 млрд, или с ростом по отношению к ожидаемому исполнению текущего года 109,6% ( Br17,7 млрд). Неналоговые доходы бюджета фонда планируются на уровне Br322,6 млн.

"Субвенции из республиканского бюджета в бюджет фонда планируются на уровне Br1,7 млрд (около 8% в общей сумме доходов бюджета фонда), рост 107,9% (2021 год - Br1,611 млрд), - отметила парламентарий. - Расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме Br21,1 млрд. Темп роста к 2021 году - 109,6% (2021 год - Br19,3 млрд). Основную часть расходов бюджета фонда (76,4%) в следующем году запланировано направить на финансирование пенсий, что в общей сумме составит Br16,1 млрд. Темп роста 110,2% (2021 год - Br14,6 млрд)".

Расходы на выплату трудовых пенсий, отдельных видов доплат, включая услуги по их доставке, составят Br15,8 млрд, что составляет около 98% всех расходов, запланированных на выплату пенсий. Темп роста 110,1% (2021 год - Br14,3 млрд).

"В проекте бюджета фонда предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, исчисляемых в минимальном размере, социальных пенсий, повышений и надбавок к пенсиям, производимый в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Также предусмотрено повышение трудовых пенсий не реже одного раза в год в пределах средств бюджета фонда, - подчеркнула Юлия Мурина. - Планируется, что в 2022 году с учетом повышения трудовых пенсий среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит Br581,2"

Финансирование выплат пособий - следующая по величине статья расходов бюджета фонда. Общая сумма расходов бюджета фонда, направляемых на финансирование всех видов пособий, составляет Br4,7 млрд (22,1% всех расходов бюджета фонда), рост 107,7% (2021 год - 4,3 млрд).

На финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения предусмотрено направить Br42,9 млн (0,2% расходов бюджета фонда), рост 121,9%.

Кроме того, запланировано финансирование по другим статьям расходов в соответствии с целевым назначением фонда.

"В целом бюджет фонда на 2022 год сформирован превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме Br347,1 млн, что позволит гарантировать выплаты пенсий и пособий в планируемых объемах, - добавила парламентарий. - Проект закона стал итогом работы по составлению бюджета фонда социальной защиты населения на 2022 год, в основу которого заложен инерционный сценарий с рисками, который в условиях новых экономических вызовов является оптимальным для обеспечения сбалансированности бюджета фонда и исполнения государственных гарантий по социальному обеспечению граждан".-0-

Фото Рамиля Насибулина