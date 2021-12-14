Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам налогообложения

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов" (по вопросам налогообложения), передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Президентом. Не допуская снижения объема бюджетных доходов, законопроект предусматривает определенные системные меры по совершенствованию налогового законодательства и достижению оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику.

"В частности, с 2022 года законопроектом предлагается комплексное совершенствование норм законодательства о декларировании, включая перенос норм закона о декларировании в Налоговый кодекс, введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачные никотиносодержащие изделия, повышение ставок акцизов на пиво и табачные изделия, введение обязанности (с 1 июля 2022 года) по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров, отмену льготы по налогу на недвижимость для физических лиц в отношении квартир в многоквартирных жилых домах", - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич.

Кроме того, законопроектом предусматривается предоставление права областным и Минскому городскому Советам депутатов увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах 2 процентных пунктов в отношении плательщиков этого налога в местный бюджет, предусмотрев целевой характер использования этих средств: на финансирование расходов по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог, а также повышение предельного размера инвестиционного вычета при исчислении налога на прибыль по зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию, транспортным средствам.

"В Налоговом кодексе также предусматриваются системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей: корректировка ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в 2,3-4 раза, расширение перечня видов деятельности с уплатой единого налога для самозанятых граждан, исключение возможности применения упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей в сфере услуг (кроме некоторых видов), с 2023 года полная отмена применения этой системы для этой категории плательщиков, установление ставки сбора для агроэкоусадеб в размере Br31 в месяц за каждую усадьбу и ставки сбора по ремесленной деятельности Br62 в год, введение с 1 января 2023 года для физических лиц новой системы налогообложения "налог на профессиональный доход", уплачиваемого посредством цифрового мобильного приложения и заменяющего уплату подоходного налога и страховых взносов в фонд социальной защиты в размере 10%", - отметил парламентарий.

Петр Вабищевич подчеркнул: эти меры направлены на выравнивание налоговой нагрузки этих категорий плательщиков по сравнению с наемными работниками и повышение степени их участия в финансировании государственных расходов.

"Для микроорганизаций в рамках применения упрощенной системы налогообложения предлагается отменить уплату налога на добавленную стоимость и установить единую ставку налога в размере 6% от выручки", - добавил парламентарий.

В целом законопроект обеспечивает решение проблемных вопросов налогообложения с учетом результатов его практического применения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, а также облегчение восприятия плательщиками предписаний Налогового кодекса.-0-

Фото Рамиля Насибулина