Депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Президентом. Необходимость рассмотрения законопроекта на второй сессии обусловлена требованиями Бюджетного кодекса и Регламента Палаты представителей, где в ст.197 предусмотрено, что проект закона об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год рассматривается Палатой представителей до рассмотрения проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год.

"Исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях влияния эпидемиологической ситуации, снижения мировых цен на основные экспортные товары, производимые в республике, и невыполнения трех из шести важнейших параметров прогноза социально-экономического развития. Что негативно сказалось на формировании доходной части бюджета и привело к необходимости уточнения его доходов в сторону их снижения. В результате уточнений доходы республиканского бюджета уменьшены и составили Br23 417 945,8 тыс., исполнены в сумме Br23 678 480,5 тыс., или 101,1% к уточненному плану и 96,9% к плану, утвержденному законом", - рассказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

По ее словам, по сравнению с 2019 годом доходы республиканского бюджета 2020 года уменьшились на Br596 012,3 тыс., или на 2,5%.

"Наибольшее влияние на формирование доходной части оказало снижение доходов от внешнеэкономической деятельности, обусловленное снижением мировых цен на основные экспортные товары (нефть и нефтепродукты, калийные удобрения), недопоступление налога на прибыль, а также снижение доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности в связи с ухудшением эффективности деятельности субъектов хозяйствования", - отметила парламентарий.

В доходы государственных целевых бюджетных фондов поступило Br785,7 млн, или 102,8% уточненного годового плана. По сравнению с 2019 годом снижение составило 8,2%.

В целом в 2020 году по консолидированному бюджету налоговая нагрузка составила 22,8% к ВВП и снизилась по сравнению с 2019 годом на 2,2%, что связано с превышением темпов роста ВВП над темпом роста налоговых доходов.

В связи со снижением поступления доходов в 2020 году проводилась оптимизация и расходов бюджета при необходимости их перераспределения и увеличения в целом для сохранения стабильности функционирования объектов социальной сферы и субъектов хозяйствования в объеме Br1 млрд. В результате удельный вес расходов консолидированного бюджета на социальную сферу к ВВП увеличился с 12,7% в 2019 году до 12,9% в 2020-м.

Расходная часть республиканского бюджета в 2020 году профинансирована в сумме Br25 890 803,5 тыс., или 97,9% уточненного годового плана, по отношению к 2019 году профинансированные расходы бюджета увеличились на 22,4%.

Все социальные гарантии, а также обязательства страны по погашению внешнего и внутреннего долгов, гарантированные государством, исполнены в срок и в полном объеме.

По итогам 2020 года дефицит республиканского бюджета составил Br2 212 323 тыс., или 1,5% к ВВП, против 995 077,4 тыс., утвержденных законом.-0-