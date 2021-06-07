Десятки предприятий включились в борьбу за звание лучшего в профессиональном конкурсе "Лучший строительный продукт года"

В Беларуси успешно стартовал 18-й сезон Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года-2021". Миссия конкурса направлена на повышение качества строительства в Республике Беларусь через развитие конкурентных отношений между предприятиями и организациями, предлагающими на рынке свою продукцию и услуги.

Основные цели конкурса:

- выявление представленных на рынке качественных продуктов, передовых современных технологий, систем, оборудования, решений как отечественных строительных компаний, так и зарубежного производства;

- стимулирование производителей и поставщиков к разработке и внедрению в практику строительства новых качественных продуктов и услуг;

- популяризация передовых отечественных производителей строительных материалов и услуг среди потребителей на отечественном и международных рынках и т.д.

В текущем году за звание победителей в профессиональной среде будут бороться и производители строительных материалов, и предприятия, осуществляющие строительно-монтажные работы.

Первые участники

Спустя полтора месяца с момента старта заявки на участие подало свыше 30 организаций. Первыми стали постоянные участники, которые ежегодно представляют на конкурс свои строительные продукты – материалы, технологии, решения, услуги, объекты.

В числе первых те, кто уверен в собственных силах и готов заявить о своих достижениях: ООО "Завод металлоконструкций "Эталон", СООО "ЦСП БЗС", Филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер", Завод ЖБИ УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ", ООО "ПАССАТСТАЛЬ", УП "Цветлит", ОАО "Дорожно-строительный трест №5", ОАО "Могилевский металлургический завод", ЖБИ УП "Минскметрострой", Филиал №3 "Минский КСИ" ОАО "Белорусский цементный завод" и другие.

В целом, в 2021 году наиболее популярны продукты для строителей и дорожников. Больше всего заявок традиционно подано в номинации "Лучший строительный материал (изделие) года".

Новшества в конкурсе

Оргкомитет информирует, что экспертный совет конкурса в 2021 году будет вновь обновлен и расширен. В его состав уже вошел Александр Петров, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов, старший преподаватель факультета строительства и недвижимости Филиала БНТУ "Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала". Общий стаж его работы в области архитектурной деятельности – 45 лет, в том числе в должности заместителя директора РУП "Белстройцентр", главного советника Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, главного архитектора г. Минска.

Конкурс проводится по четырем основным номинациям: "Лучший строительный продукт года", "Лучший строительный объект года", "Лучший продукт дорожного строительства", "Лучший исполнитель строительно-монтажных работ". Каждая номинация включат несколько подноминаций.

С 2021 года уточнены формулировки имиджевых номинаций конкурса: "Гран-при" (победитель выбирается из числа участников конкурса). Здесь возможен выбор двух победителей: в базовой номинации "Лучший строительный продукт года" и победитель среди прочих номинаций.

В номинации "Лучший строительный бренд Беларуси" победитель будет выбираться из числа всех строительных организаций Республики Беларусь (не только участников конкурса).

Впервые появятся победители в партнерских номинациях – на лучшие публикации о работе предприятий строительного комплекса (опубликованных на ресурсах информационных и специальных партнеров); публикации на лучшую информационную поддержку конкурса "Лучший строительный продукт года" (на ресурсах информационных и специальных партнеров).

Нововведения 18-го сезона конкурса связаны с началом пятилетки и принятием новых государственных программ в строительной отрасли. Одна из них – "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021–2025 годы. Решением оргкомитета конкурса в 2021 году введена новая специальная номинация "Лучшие проекты по реализации государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Это поможет выявить и презентовать лучший опыт в республике по возведению современных объектов. В частности, на конкурсе могут быть рассмотрены успешные проекты по замене лифтов, строительству водозаборных скважин, благоустройству территорий, а также мероприятия, направленные на обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества и др.

В настоящее время в Республике Беларусь идет работа по внедрению национальных стандартов зеленого строительства. На всех уровнях: в проектировании, строительстве, эксплуатации и утилизации зданий и сооружений необходимо работать над снижением уровня потребления энергетических, природных и материальных ресурсов. В связи с этим организаторы конкурса объявили о введении еще одной новой номинации – "Лучшие технологии, оборудование, проекты в области зеленого строительства". Она направлена на более активное продвижение и популяризацию принципов зеленого строительства в стране.

Впервые введен статус аналитического партнера. Им стала исследовательская компания InComeIn (InComeIn.biz), которую возглавляет Ирина Юзвак.

Новая система оценки заявок

В 2021 году продолжится совершенствование системы критериев по оценке заявителей конкурса.

Александр Патутин, председатель оргкомитета конкурса "Лучший строительный продукт года", уточняет: "Процедура выявления победителей и ранжирования их по местам будет усложнена. Разработана система, при которой эксперты проставляют свои оценки, баллы по различным критериям в соответствии с перечнем критериев по каждой номинации. После подсчета баллов мы определим, на какое место выходит тот или иной победитель. Даже если у предприятия нет конкурентов в соответствующем сегменте рынка, он не станет победителем автоматически, свое право именоваться лидером ему придется отстаивать".

С 2021 года награды победителей будут разных достоинств. Победа будет ранжироваться по общему потенциалу заявленного продукта. Помимо традиционного диплома, победители получат знаки разного достоинства за 1-е, 2-е и 3-е места (соответственно "золотой", "серебряный" и "бронзовый").

Деловая программа

Деловая программа конкурса в 2021 году планируется более насыщенной, чем в предыдущем, которая существенно пострадала от ограничений, связанных с пандемией.

Помимо участия и презентации конкурса на профессиональных выставках ("Будпрагрэс", "BUDEXPO", "Белорусский дом", "Белорусская строительная неделя" и др.), в 2021 году планируется проведение собственных практических семинаров и вебинаров (в онлайн-формате), а также конференции, посвященной новым технологиям и инновациям в строительстве.

Партнерами конкурса выступили РУПП "Гранит", ОАО "Завод керамзитового гравия г. Новолукомль", Филиал "Барановичский КЖБК" ОАО "Кричевцементношифер".

В рамках конкурса рассматриваются: строительные материалы и изделия, строительные технологии и технические решения, оборудование, инструмент, оснастка, машины и механизмы, инженерные системы, строительно-монтажные работы, химические материалы и компоненты для производства, здания и сооружения.

Сайты конкурса: 2021.stroykonkurs.by, stroykonkurs.by.

Подготовлено по материалам ЦПП "Деловые медиа"

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