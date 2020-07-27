Дикун: Беларусь имеет четкие векторы развития

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет четкие векторы развития, дальше экономические показатели будут еще лучше. Уверенность в этом высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор по инновациям и инвестиционным проектам ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Олег Дикун.

"За 26 лет Беларуси действительно удалось достичь высоких показателей. Прежде всего, мы сохранили промышленные предприятия, сельхозсектор, создали новые отрасли, в частности IT. На сегодняшний день Беларусь демонстрирует одни из лучших показателей на постсоветском пространстве, а это самый главный критерий. В Беларуси намечены четкие векторы развития, и уверен, что дальше наши экономические показатели будут еще лучше", - сказал Олег Дикун.

Он подчеркнул, что сегодня молодежь пытаются втянуть в революционные процессы. "Используя социальные сети, молодым людям внушают: все, что сделано в стране за эти годы, плохо, все - не то, и целенаправленно подталкивают выходить на улицы с протестами. И молодежная платформа "Движение ВПЕРЕД", которую мы запустили на днях в молодежном парламенте при Национальном собрании, нацелена на консолидацию конструктивной молодежи, стремящейся к прогрессивному движению Беларуси в будущее. Сегодня многие молодые люди демонстрируют в работе высокие результаты. И мы ждем, что они поднимут ту проблематику, которую видят на своих местах, и поделятся идеями, как можно это все реализовать в практической жизни. Мы попытаемся аккумулировать все эти предложения. Хотелось бы увидеть, как молодежь смотрит на будущее Беларуси", - заявил Олег Дикун.-0-