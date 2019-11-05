Для достижения BBП в $100 млрд нужны структурные изменения - Румас

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для достижения BBП в $100 млрд нужны структурные изменения, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства поставил нам задачу к концу следующей пятилетки достичь ВВП в $100 млрд. Я вынужден признать, что сегодня пока правительство плохо работает над выполнением этой задачи", - сказал Сергей Румас.

По его словам, несмотря на все усилия, экономика растет не теми темпами. Премьер-министр считает справедливой критику правительства по этому поводу.

Сергей Румас отметил, что есть разные сценарии, даже с учетом не очень хорошего 2019 года, какими должны быть темпы роста экономики, чтобы выполнить эту задачу.

"Сегодня очевидно, что экономика в нынешнем ее состоянии, традиционная экономика, не способна генерировать такой ВВП. Видимо, нам в следующей пятилетке потребуется большая работа по структурным изменениям, чтобы мы создали новые отрасли экономики, новые производства, которые позволят этого достичь", - считает глава правительства.-0-