Для нарушителей конкуренции в ЕАЭС введут меры предупреждения

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для нарушителей правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза планируют ввести новые меры мягкого регулирования - предупреждение и предостережение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Предупреждение будет выдаваться на стадии рассмотрения заявления (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках юридическим и физическим лицам, а также некоммерческим организациям, если в их действиях усматриваются признаки нарушения общих правил конкуренции. "Комиссия будет направлять предостережение при выявлении публичного заявления должностного лица хозяйствующего субъекта или физического лица о планируемом поведении на трансграничном рынке (намерения), если такое поведение (намерение) может привести к нарушению общих правил конкуренции на трансграничных рынках, и при этом отсутствуют основания для проведения расследования", - пояснили в ЕЭК.

Сегодня на заседании Совета ЕЭК был одобрен годовой отчет Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых в союзе по пресечению нарушений общих правил конкуренции. В документе выделены приоритетные направления работы ЕЭК в этой сфере. Одно из них связано с контролем за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В минувшем году комиссия рассмотрела 17 заявлений по признакам нарушений общих правил. Наиболее распространенные - злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция. Антимонопольный блок ЕЭК провел девять расследований и рассмотрел восемь дел по фактам таких нарушений.

"Существуют случаи, при которых можно избежать расследования и возбуждения дел, - отметили в ЕЭК. - Механизм мягкого регулирования появился в праве союза относительно недавно, но уже в минувшем году комиссия разработала семь предложений по устранению нарушений правил конкуренции на различных рынках ЕАЭС". По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина, это позволяет сместить акценты с наказания на превентивные меры, которые обеспечивают создание конкурентных условий на трансграничных рынках союза.-0-