Для поддержки и стимулирования экспорта внесены изменения в правила страхования рисков

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в правила страхования экспортных рисков для поддержки и стимулирования экспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.
"В новых условиях выплаты страхового возмещения освободят белорусских резидентов от длительной процедуры по взысканию долгов за рубежом, а право требования к контрагентам перейдет к страховщику", - отметили в надзорном ведомстве.
В Генпрокуратуре пояснили, что в рамках исполнения поручения главы государства о контроле за сокращением внешней просроченной дебиторской задолженности и возвратом валютной выручки в страну была выявлена недостаточная эффективность механизма страхования, направленного на защиту интересов поставщиков-экспортеров.
По указу №534 от 25 августа 2006 года "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)", исключительное право на страхование экспортных рисков с поддержкой государства принадлежит Республике Беларусь и осуществляется от ее имени РУП "Белэксимгарант".
Установлено, что нормы указа и утвержденных страховщиком правил добровольного страхования кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов от политических и (или) коммерческих рисков, цель которых - поддержать и простимулировать экспорт, трактовались не в пользу пострадавшего добросовестного экспортера. В итоге использование механизма страхования экспортных контрактов оказывалось для страхователя затратным и длительным.
По предложению Генеральной прокуратуры Совет Министров поручил Министерству финансов совместно с заинтересованными принять меры к повышению эффективности использования страхования экспортных контрактов для субъектов хозяйствования, обеспечив тем самым получение последними от РУП эксклюзивного продукта и защиту своих имущественных прав.
В результате РУП "Белэксимгарант" внесены, а Министерством финансов согласованы изменения в указанные правила.-0-