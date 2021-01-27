Для предприятия "Экзон-Глюкоза" ищут стратегического инвестора

На предприятии. Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для предприятия "Экзон-Глюкоза" в Дрогичинском районе ищут стратегического инвестора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального агентства инвестиций и приватизации.

Стоимость предприятия как имущественного комплекса (с учетом снижения первоначальной цены на 80%) оценивается в Br3,28 млн.

"Участие стратегического инвестора в проекте дальнейшего развития предприятия позволит обновить, модернизировать оборудование, увеличить производственные мощности, организовать работу в области исследований и разработок, расширить перечень выпускаемой РУПП "Экзон-Глюкоза" продукции для пищевой промышленности и сельского хозяйства Беларуси и зарубежных стран", - отмечается в материалах НАИП.

"Экзон-Глюкоза" - единственный в Беларуси производитель крахмальной патоки, глюкозного и мальтозного сиропов, кукурузного крахмала, сырого и сухого кукурузных кормов. После модернизации в 2000-2010 годах там усовершенствована технология производства высококачественной патоки, которая теперь выпускается биотехнологическим способом.-0-