Для вторичного рынка жилья Минска 2020 год стал худшим за последние 9 лет - эксперт

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для вторичного рынка жилой недвижимости Минска 2020 год стал худшим за последние 9 лет. По сравнению с 2019 годом, спрос на квартиры снизился на 20% и вернулся к уровню 2012 года, сообщила БЕЛТА заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Светлана Куделко.

Как пояснила эксперт, причин для критического падения уровня спроса было несколько - рост курса доллара, пандемия и, как результат, снижение доходов населения. "На фоне низкого спроса уровень предложения рос фактически до декабря. Стоит учитывать, что общий объем предлагаемых на продажу квартир регулярно пополняется квартирами во вновь сданных домах. Поскольку в Минске по-прежнему строится много жилья, конкурентная среда на вторичном рынке жилья и в дальнейшем будет расти. При падающем спросе это достаточно невыгодная ситуация для продавцов квартир", - добавила Светлана Куделко.

При этом, несмотря на все негативные тенденции, цены на жилье не спешат снижаться. Так, за 2020 год средний уровень цен предложения снизился лишь на 2,5%. "Продавцы отреагировали на накапливающиеся негативные факторы только в апреле и не торопились снижать цены на выставленные квартиры. По результатам заключенных сделок, средняя стоимость 1 кв.м за год снизилась на 7%. Поскольку кредитование вторичного рынка жилья фактически прекратилось, покупатели выбирают квартиры по карману", - отметила заместитель директора.

По ее информации, в начале 2021 года на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжают сохраняться тенденции, заложенные в прошлом году. На общее снижение активности покупателей накладывается традиционное сезонное замирание рынка. В результате растет срок продажи квартиры и процент торга. Стоимость 1 кв.м в однокомнатных квартирах стандартных потребительских качеств (квартира, которую стоит отремонтировать) в январе сложилась на уровне $1 190, в среднем такие квартиры обходились покупателям примерно в $40,5 тыс. В двухкомнатных квартирах стандартных потребительских качеств 1 кв.м стоит $1135 (в среднем $53 тыс. за квартиру), 1 кв.м в трехкомнатных квартирах, требующих ремонта, - $1050 (примерно $68 тыс. за квартиру).

Стоимость 1 кв.м в однокомнатных квартирах, уже готовых к проживанию, в январе составляет $1,4 тыс. (в среднем $51 тыс. за квартиру), в таких же двухкомнатных - $1250 (примерно $62 тыс. за квартиру), в трехкомнатных - $1230 (около $76 тыс. за квартиру).-0-