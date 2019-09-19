До 50% новостроек в Беларуси к 2021 году будут энергоэффективными

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 50% жилых домов в Беларуси к 2021 году будут строиться в энергоэффективном исполнении, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник производственно-технического отдела департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Даниленко, передает корреспондент БЕЛТА.

Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий Согласно указу, решение о проведении названных мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали собственники, обладающие более чем двумя третями голосов.

"К 2021 году до 50% домов должны строиться в энергоэффективном исполнении. Такие цифры заложены в государственной программе "Строительство жилья" на 2016-2020 годы", - отметил Александр Даниленко.

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