Договор о сотрудничестве подписан между Белинвестбанком и ассоциацией "Белфранчайзинг"

Договор о сотрудничестве подписан между ОАО "Белинвестбанк" и ассоциацией франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг". Основная цель документа – содействие реализации совместных проектов с использованием франчайзинга как инструмента создания и развития бизнеса.

Франчайзинг – это форма отношений между независимыми компаниями или физическими лицами, в рамках которой одна сторона, располагающая разработанной системой ведения бизнеса, разрешает другой стороне использовать эту систему на определенных условиях. Это может быть известная торговая марка, фирменный стиль, ноу-хау, торговые или производственные секреты, знания, опыт, репутация и прочие нематериальные активы.

Франшиза – непосредственно комплекс прав, который передается франчайзером в целях организации и осуществления предпринимательской деятельности.

Белинвестбанк предоставляет возможность финансирования покупки франшизы за счет собственных ресурсов, а также, за счет средств Банка развития Республики Беларусь. Ресурсы доступны как индивидуальным предпринимателям, так и субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства.

Среди преимуществ франчайзинга эксперты отмечают:

уже доказанная успешность и доходность бизнес-идеи;

бренд, под которым вы начинаете свой бизнес с нуля, хорошо известен потребителю;

вы получаете точные рекомендации и инструкции о порядке запуска и ведения бизнеса;

на старте предполагается обучение особенностям бизнеса;

точные данные о размере инвестиций, необходимых для начала бизнеса;

помощь и поддержка опытных специалистов на протяжении всего периода деятельности.

Рынок франчайзинга во всем мире демонстрирует стабильный рост. Самой "франчайзинговой" страной на душу населения в мире считается Новая Зеландия. По всей стране там действует более 37 000 франчайзинговых точек с 631 различной системой франчайзинга, оборот сектора за пять лет увеличился на 84 %.

Рынок франчайзинга России, например, последние пять лет ежегодно растет более чем на 10%.

Успешный бизнес по готовому рецепту развивается и в нашей стране. В Беларуси первый договор франчайзинга был заключен в 2006 году. За все следующие годы было заключено и зарегистрировано более 500 подобных договоров.

Более подробную информацию о возможности получения финансирования на покупку франшизы вы можете получить по телефону +375 (17) 239 55 22 или по электронной почте: mixno_ag@belinvestbank.by.

ОАО "Белинвестбанк" – один из ведущих системно значимых банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

Ассоциация франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг" – с 2011 года создает и развивает рынок франчайзинга в Республике Беларусь. За это время реализовано более 40 разработанных франшиз белорусских компаний, 150 проектов по созданию бизнеса с помощью франшизы, 100 мероприятий о франчайзинге, учебные пособия и курс подготовки специалистов по франчайзингу. С 2018 года – член Всемирного совета по франчайзингу.

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