Договор о создании единого рынка органической сельхозпродукции планируют заключить в ЕАЭС

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный договор о создании в Евразийском экономическом союза единого рынка органической сельхозпродукции планируется заключить в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам встречи члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с заместителями министра сельского хозяйства России Максимом Увайдовым и Еленой Фастовой.

Разработка такого документа обусловлена завершением формирования во всех государствах союза нормативной правовой базы, регулирующей вопросы производства и реализации такой продукции. "Международный договор позволит обеспечить беспрепятственное обращение такой продукции на внутреннем рынке, поможет инициировать переговоры по доступу производителей стран ЕАЭС на рынки третьих стран", - отметили в ЕЭК.

На встрече министр ЕЭК констатировал, что работа в период коронавирусной инфекции показала необходимость принятия государствами ЕАЭС дополнительных мер по формированию устойчивого развития общего аграрного рынка и своевременной выработке скоординированных мер оперативного реагирования и взаимодействия при обеспечении потребностей в продовольствии. Он предложил разработать комплексный документ, реализация которого будет способствовать устойчивому развитию аграрного рынка союза, а также раскрывать перспективные шаги по сотрудничеству сторон в этой сфере. "Елена Фастова поддержала такую инициативу и отметила необходимость наделения комиссии полномочиями по координации разработки и реализации союзными странами межгосударственных документов в сфере агропромышленного комплекса", - проинформировали в ЕЭК.-0-