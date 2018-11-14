Договор о товарных знаках ЕАЭС примут до конца года

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия завершила внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Об этом сообщила журналистам директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Галия Джолдыбаева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

На пресс-конференции, анонсирующей международный форум "Антиконтрафакт-2018", представители ЕЭК, Министерства промышленности и торговли РФ, Роскачества и международной ассоциации "Антиконтрафакт" рассказали о совместной работе власти и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом товаров. "До конца этого года планируется подписание Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Внутригосударственное согласование мы уже завершили. Договор позволит ввести простые, недорогие процедуры, которые обеспечат эффективную защиту правообладателей на территории ЕАЭС от недобросовестных конкурентов, повысит инвестиционную привлекательность союзного рынка", - отметила Галия Джолдыбаева. Документ упростит и ускорит процедуру регистрации товарных знаков, а также устранит избыточные административные барьеры.

Кроме того, Галия Джолдыбаева напомнила, что Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступил в силу в начале 2018 года, предусматривает ведение единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности и защиту прав на включенные в него объекты. "Регламент ведения единого таможенного реестра утвержден в марте, и сейчас мы работаем над созданием программных продуктов, которые обеспечат этот процесс, в том числе взаимодействие с правообладателями и таможенными органами в электронном виде", - сообщила она.

Вести единый реестр будет комиссия. Правообладателям достаточно будет подать одно заявление для получения защиты от ввоза контрафакта всеми таможенными органами государств ЕАЭС. Срок включения в единый таможенный реестр составит 36 рабочих дней, плата за это взиматься не будет.

По словам директора департамента ЕЭК, вопросы защиты прав интеллектуальной собственности, повышения эффективности выявления и пресечения оборота контрафактных товаров будут рассмотрены на специальной секции форума "Антиконтрафакт-2018". Особый акцент будет сделан на специфике борьбы с нарушениями интеллектуальной собственности в условиях электронной торговли.

Форум "Антиконтрафакт-2018" состоится с 19 по 21 ноября в Москве. Это открытая площадка для общения представителей международных организаций, государственных органов, бизнеса и общественности по важнейшим вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также противодействия незаконному обороту промышленной и сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза. На форуме обсуждаются актуальные проблемы и вырабатываются предложения по их разрешению.

Организаторы мероприятия - ЕЭК, правительство России и международная ассоциация "Антиконтрафакт".-0-