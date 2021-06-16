16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составили 5,5 млрд российских рублей, сообщила БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам Людмила Нижевич.

Вопрос "Об отчете Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год" рассмотрен сегодня на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая прошла в формате видео-конференц-связи.

"Бюджет Союзного государства на 2020 год по доходам и расходам определен в размере 5,5 млрд российских рублей, профицит 54,4 млн российских рублей. Профинансировано расходов бюджета Союзного государства в 2020 году 5,1 млрд российских рублей (92,9%). Это на 2% ниже уровня 2019 года. Низкий уровень исполнения бюджета по расходам в 2020 году в основном обусловлен экономией бюджетных средств в условиях ограничительных мер, принятых Россией и Беларусью для предупреждения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - рассказала Людмила Нижевич.

По ее словам, в 2020 году из бюджета Союзного государства финансировалась реализация 12 программ, 15 мероприятий, двух проектов. Закончена реализация трех программ, реализация девяти продолжается в текущем году.

Также на 60-й сессии рассматривался вопрос о наполнении бюджета 2022 года. "В 2021 году завершается реализация шести программ, реализация трех будет продолжена в 2022-м. На данный момент государственными заказчиками подготовлены концепции шести новых программ, вместе с тем у депутатов вызывает озабоченность затянувшаяся процедура согласования как российской, так и белорусской стороной. Вопрос разработки программ детально рассмотрен парламентариями двух стран с приглашением заинтересованных на прошлой неделе в Великом Новгороде на комиссиях Парламентского собрания по экономической политике и по бюджету и финансам. Совершенствуется нормативно-правовая база, касающаяся разработки программ и проектов Союзного государства", - отметила парламентарий.-0-