Доходы охотничьих хозяйств Минлесхоза выросли на треть

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы охотничьих хозяйств Минлесхоза выросли более чем на 30%. Об этом сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время расширенного заседания коллегии ведомства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Как отметил Виталий Дрожжа, в 2021 году охотничьи хозяйства Минлесхоза заработали более Br7 млн.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, удалось увеличить практически в 2,8 раза доходы от иностранного охотничьего туризма в сравнении с 2020 годом, но при этом уровня 2019 года пока достигнуть не удалось", - констатировал руководитель ведомства.

В настоящее время в лесоохотничьих хозяйствах Министерства лесного хозяйства функционирует 93 охотничьих комплекса, в том числе в Брестской области - 13, Витебской - 20, Гомельской - 14, Гродненской - 12, Минской - 21 и Могилевской - 13.-0-