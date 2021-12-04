4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долгострои в Беларуси могут обложить повышенными налогами. Об этом заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"За следующий год (эта опция только закладывается) возвращаемся к теме налога на долгострои", - заявил замглавы Администрации Президента.

Он пояснил, что задача состоит в том, чтобы стимулировать осваивать землю, предназначенную под строительство. "То есть 3 и более лет, когда получают либо люди, либо предприниматели участок и ничего там не делают, естественно, будет ступенчатая повышающая ставка земельного налога. Не для того, чтобы что-то фискально собрать в бюджет, а для того, чтобы просто стимулировать людей что-то делать, что-то строить", - сказал Дмитрий Крутой.-0-