Доля собственных доходов местных бюджетов в январе-сентябре в среднем составила 78,2%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В структуре доходов местных бюджетов собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) в среднем составляют 78,2%. Такие данные приводятся в бюллетене об исполнении местных бюджетов за январь-сентябрь 2019 года, который размещен на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Что касается структуры доходов местных бюджетов, то основной источник - налоги (от 53,4% к общей сумме доходов в Могилевской области до 89,3% в Минске). В то же время на Могилевщине наибольшая доля дотаций в доходах - 29,8%.

За 9 месяцев текущего года выросли доходы всех областей и Минска. Наибольший темп роста в Гомельской области - 120,5%.

Среди областных бюджетов максимальный уровень расходов у Гомельской области (Br740,3 млн), минимальный (Br445,3 млн) - у Гродненской. На уровне районных бюджетов максимальный объем расходов у Оршанского района (Br158,8 млн), минимальный (Вr12,8 млн) - у Россонского. На уровне бюджетов городов областного подчинения больше всего расходов у Гомеля, меньше всего - у Жодино (Br336,1 млн и Br42,4 млн соответственно).-0-