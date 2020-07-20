Доля закупок шрота масличных через БУТБ в I полугодии достигла 40%

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля закупок шрота масличных через Белорусскую универсальную товарную биржу по итогам первого полугодия 2020 года достигла 40%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Шрот масличных - один из самых востребованных товаров в сфере животноводства. Ежегодно биржевой рынок данной продукции прирастает на несколько процентов. За первое полугодие на торгах БУТБ реализовано 202 тыс. т шрота масличных культур на сумму Br157 млн. В натуральном выражении рост к аналогичному периоду 2019 года составил 8%, а в стоимостном - 23%. В результате доля биржевых продаж в общем объеме закупок шрота сельхозпредприятиями Беларуси достигла 40%", - сказал Роман Янив.

Торги шротами регулярно проводятся на биржевой площадке с 2007 года. В основном реализуется соевый и подсолнечный шрот, а продавцами выступают до 100 субъектов хозяйствования, среди которых крупные белорусские и иностранные компании-производители. "При этом созданная на бирже конкурентная среда способствует формированию более низких цен, чем на внебиржевом рынке. Естественно, это привлекает покупателей", - отметил начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктор Дерешов.

В свою очередь поставщики белкового сырья тоже заинтересованы работать через БУТБ. "На бирже аккредитовано большинство предприятий агропромышленного комплекса, которые являются непосредственными потребителями шрота в Беларуси. В результате продавцы экономят на маркетинге, получая прямой доступ к своей целевой аудитории. Одновременно снижаются и коммерческие риски, так как биржа строго следит за исполнением договорных обязательств. Уже несколько лет доля проблемных сделок у нас не превышает 1%", - подчеркнул Виктор Дерешов.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июля на БУТБ аккредитованы 23 892 компании, в том числе 4729 нерезидентов из 63 стран мира. С начала года товарооборот по секции сельхозпродукции составил Br415 млн.-0-