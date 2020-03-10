10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,031 до Br2,3208 за $1 (на торгах 9 марта - Br2,3518 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0395 до Br2,6355 за 1 евро (9 марта - Br2,675 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,058 и стоит Br3,2208 за 100 российских рублей (9 марта - Br3,1628 за 100 российских рублей).-0-

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