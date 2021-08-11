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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 11 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0047 до Br2,5185 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0009 - его курс составил Br2,9484 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0112 и составил Br3,4037 за 100 российских рублей.-0-
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