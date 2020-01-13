13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 января подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0065 до Br2,1128 за $1 (на торгах 10 января - Br2,1193 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0029 и стоит Br2,3503 за 1 евро (10 января - Br2,3532 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0068 и составляет Br3,4671 за 100 российских рублей (10 января - Br3,4603).-0-

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