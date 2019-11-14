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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 ноября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0004 и стоит Br2,0552 за $1 (на торгах 13 ноября - Br2,0556 за $1).
Евро подешевел на Br0,0008 до Br2,2618 за 1 евро (13 ноября - Br2,2626 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0026 и составляет Br3,2013 за 100 российских рублей (13 ноября - Br3,1987).-0-