18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 18 февраля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0086 до Br2,203 за $1 (на торгах 17 февраля - Br2,1944 за $1).

Евро стал дороже на Br0,008 и стоит Br2,3858 за 1 евро (17 февраля - Br2,3778 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0128 и составляет Br3,4542 за 100 российских рублей (17 февраля - Br3,467 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах