Курсы основных валют 18 марта выросли, российский рубль упал в цене

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 18 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,074 до Br2,4413 за $1 (на торгах 17 марта - Br2,3673 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0505 до Br2,684 за 1 евро (17 марта - Br2,6335 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0338 и стоит Br3,1575 за 100 российских рублей (16 марта - Br3,1913 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах