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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 19 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня снизился на Br0,0057 до Br2,0523 за $1 (на торгах 18 сентября - Br2,058 за $1).
Евро подешевел на Br0,0065 и стоит Br2,2685 за 1 евро (18 сентября - Br2,275 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0041, его курс составляет Br3,1986 за 100 российских рублей (18 сентября - Br3,1945).-0-