25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 25 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня вырос на Br0,0131 до Br2,0745 за $1 (на торгах 24 сентября - Br2,0614 за $1).

Евро подорожал на Br0,014 и стоит Br2,2809 за 1 евро (24 сентября - Br2,2669 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0072 и составляет Br3,2306 за 100 российских рублей (24 сентября - Br3,2378).-0-

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