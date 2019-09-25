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25 сентября 2019, 13:44

Доллар и евро на торгах 25 сентября подорожали, российский рубль подешевел

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
Белорусский рубль на торгах 24 сентября ослаб к трем основным валютам
Доллар и российский рубль на торгах 23 сентября подорожали, евро подешевел

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 25 сентября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня вырос на Br0,0131 до Br2,0745 за $1 (на торгах 24 сентября - Br2,0614 за $1).

Евро подорожал на Br0,014 и стоит Br2,2809 за 1 евро (24 сентября - Br2,2669 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0072 и составляет Br3,2306 за 100 российских рублей (24 сентября - Br3,2378).-0-

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