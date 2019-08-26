26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 26 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0014, его курс составляет Br2,058 за $1 (на торгах 23 августа - Br2,0566 за $1).

Евро подорожал на Br0,0125 и стоит Br2,2884 за 1 евро (23 августа - Br2,2759 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0152 до Br3,1197 за 100 российских рублей (23 августа - Br3,1349).-0-

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