27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 27 августа подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0075, его курс составляет Br2,0655 за $1 (на торгах 26 августа - Br2,058 за $1).

Евро подорожал на Br0,0053 и стоит Br2,2937 за 1 евро (26 августа - Br2,2884 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0051 до Br3,1146 за 100 российских рублей (26 августа - Br3,1197).-0-

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