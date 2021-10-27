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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 27 октября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0044 до Br2,4198 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0034 - его курс составил Br2,8066 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0168 и составил Br3,4563 за 100 российских рублей.-0-
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