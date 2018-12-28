28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 28 декабря подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0103 и составляет Br2,1598 (на торгах 27 декабря - Br2,1495 за $1).

Евро вырос на Br0,0278 до Br2,4734 (27 декабря - Br2,4456 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0013 до Br3,1128 за 100 российских рублей (27 декабря - Br3,1141 за 100 российских рублей).-0-

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