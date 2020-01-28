28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 28 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0082 до Br2,1283 за $1 (на торгах 27 января - Br2,1201 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0064 и стоит Br2,3454 за 1 евро (27 января - Br2,339 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0117 и составляет Br3,3865 за 100 российских рублей (27 января - Br3,3982).-0-

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