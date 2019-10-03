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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 3 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0076 до Br2,083 за $1 (на торгах 2 октября - Br2,0906 за $1).
Евро подешевел на Br0,0021 и стоит Br2,2798 за 1 евро (2 октября - Br2,2819 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0052 и составляет Br3,1995 за 100 российских рублей (2 октября - Br3,1943).-0-