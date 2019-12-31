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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 31 декабря подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0049 до Br2,1085 за $1 (на торгах 30 декабря - Br2,1036 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0113 и стоит Br2,3637 за 1 евро (30 декабря - Br2,3524 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0061 и составляет Br3,3982 за 100 российских рублей (30 декабря - Br3,4043).-0-