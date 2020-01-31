31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 31 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0003 до Br2,138 за $1 (на торгах 30 января - Br2,1377 за $1).

Евро стал дороже на Br0,003 и стоит Br2,3569 за 1 евро (30 января - Br2,3539 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0071 и составляет Br3,3857 за 100 российских рублей (30 января - Br3,3928).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах