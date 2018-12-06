5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 6 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0011 и составляет Br2,1339 (5 декабря - Br2,135 за $1).

Евро подешевел на Br0,0013 до Br2,4174 (5 декабря - Br2,4187 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0003 до Br3,1964 за 100 российских рублей (5 декабря - Br3,1961 за 100 российских рублей).-0-

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