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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 6 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0013, до Br2,5435 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0001 - его курс составил Br2,8701 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0007 и составил Br3,455 за 100 российских рублей.-0-
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