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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 7 декабря подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0051 до Br2,5486 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0057 - его курс составил Br2,8758 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0205 и составил Br3,4345 за 100 российских рублей.-0-
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