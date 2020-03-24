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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подешевели на торгах 24 марта, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0396 до Br2,6 за $1 (на торгах 23 марта - Br2,6396 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0126 до Br2,8174 за 1 евро (23 марта - Br2,83 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0298 и стоит Br3,2996 за 100 российских рублей (23 марта - Br3,2698 за 100 российских рублей).-0-