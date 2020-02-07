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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро подорожали на торгах 7 февраля, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0147 до Br2,1762 за $1 (на торгах 6 февраля - Br2,1615 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0072 и стоит Br2,3857 за 1 евро (6 февраля - Br2,3785 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0116 и составляет Br3,4269 за 100 российских рублей (6 февраля - Br3,4385).-0-