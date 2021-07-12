12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 12 июля подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0039, до Br2,5704 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0019 - его курс составил Br3,0521 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0161 и составил Br3,4456 за 100 российских рублей.-0-

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